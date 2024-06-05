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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk mazbatasını alarak göreve başladı | Son dakika haberleri

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk mazbatasını alarak göreve başladı

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, terörün hukuk devleti ve adaleti hedef aldığını belirterek, "Türk hukukçularına düşen görev, dünyadaki diğer hukukçulara düşen görevden katbekat fazladır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:37
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        Yargıtay'da Muhsin Şentürk görevine başladı
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        Bekir Şahin'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Şentürk için Yargıtay Konferans Salonu'nda mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni düzenlendi.

        Törene, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca, görev süresi dolan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay üyeleri ve personeli katıldı.

        Yargıtay Başkanı Kerkez, Şentürk'ün Yargıtay'da önemli işlere imza attığını, Türk hukukunu korumak üzere yeni bir göreve başladığını söyledi. Kerkez, "Hukukun üstünlüğü için el birliğiyle çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Kerkez, konuşmasının ardından Şentürk'e mazbatasını takdim etti, görev süresi dolan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Şentürk'e başsavcılık cübbesini giydirdi.

        BAŞSAVCI ŞENTÜRK'ÜN KONUŞMASI

        Başsavcı Muhsin Şentürk, Yargıtay'ın, hukukun üstünlüğünün, hukukun güvenliğinin yerine getirilmeye çalışıldığı, ülkedeki en üst kurum olduğunu ifade etti.

        Adaletin "devletin dini" olarak tanımlandığını, ülke içinde güvenliği sağlamanın en iyi yolunun adalet olduğunu kaydeden Şentürk, "Biz devleti hukuktan soyutlayamayız. Hukuku da devletten soyutlayamayız. Eğer devlet içerisinde biz hukuku adalet süzgecinden geçirirsek, adaleti de hukuk süzgecinden geçirirsek bu süzgeçten çıkan meyveyi topluma uygularsak, işte biz o zaman hukuk devleti oluruz. O zaman hukukun üstünlüğünü sağlamış oluruz." diye konuştu.

        Hukukun üstünlüğünün ve adaletin sağlandığı yerlerde vatandaşların huzurlu olacağını dile getiren Şentürk, "Biz karar verirken elbette sokağın sıcaklığıyla değil, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gerekir. Aksi takdirde adalet yolunda adaletsizlik yapmış oluruz. Bu sebeple adalet dağıtanların sorumluluğu büyüktür, vebali ağırdır." dedi.

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        Başsavcı Şentürk, yakın geçmişte adaleti kendileri için kullananların bulunduğunu, sürecin sonunda 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını anımsattı. Darbe girişimi sonrası Türk yargısının soğukkanlılıkla hareket ettiğini ve hukuk içerisinde kalarak darbecilere gerekli cezaları verdiğini bildiren Şentürk, süreçte yer alan meslektaşlarına şükranlarını sundu.

        Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Şentürk, "Terör, hukuk devletini, adaleti hedef alıyor. Bu nedenle Türk hukukçularına düşen görev, dünyadaki diğer hukukçulara düşen görevden katbekat fazladır. Hain terör örgütü FETÖ'nün yaptığı tahribatını dünyada başka bir ülke kolay kolay tolere edemezdi. 15 Temmuz'dan sonra gece yarısı tutuklamalar başladı, arkasından devam eden yargılamalar neticesinde bugün itibarıyla iyi bir noktaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

        BEKİR ŞAHİN'İN KONUŞMASI

        Bekir Şahin de 2020'de başladığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sürecinde, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar Birliğinin kurulduğunu ve birçok ülkeyle mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

        HDP'nin kapatılması istemli davayı da açtığını hatırlatan Şahin, "5 Haziran 2020'de görevi devraldığımda 283 bin dosya arşivimizde bulunuyordu. Görev sürem boyunca da 551 bin 547 dosya daha geldi. Şu an arşivimizde bekleyen dosya sayısı 13 bin 44'tür. Bu sonuç özveriyle çalışan Yargıtay cumhuriyet savcılarımızın eseridir." şeklinde konuştu.

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