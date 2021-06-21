Yargıtay üyesinden o fotoğraf hakkında açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli, sosyal medyada yer alan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.

Nemli açıklamasında, "Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, şahsımın da yer aldığı fotoğraf üzerine yapılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Fotoğraf karesinde yer alan Avukat Mehmet Demir 11 yıl önce verdiğim vekâlet ile şahsımın avukatı olup, Sezgin Baran Korkmaz ile bu vesileyle aynı ortamda bulunduk. Bunun dışında adı geçen SBK ile herhangi bir hukukum yoktur" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın 24 Eylül 2020'de çekildiğini vurgulayan Nemli, "Adı geçen şahıs hakkındaki herhangi bir soruşturmadan haberimin olmadığı gibi, basından öğrendiğim kadarıyla yine adı geçen şahıs hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığına el koyma kararlarının 9 Ekim 2020 tarihinde alındığı ve daha sonra bu kararların kaldırıldığı belirtildiğinden ilgi kurulması da anlamsızdır. Ayrıca şahsıma yönelik suç oluşturacak haber ve yorumlar hakkında yasal yollara başvuracağım" dedi.