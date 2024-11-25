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        Haberler Bilgi Yaşam Yarın Adana’da okullar tatil mi? Adana’da okullar kar tatili mi? Açıklama geldi!

        Yarın Adana'da okullar tatil mi? Adana'da okullar kar tatili mi? Açıklama geldi!

        Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Adana'daki okulların durumu Kaymakamlıktan gelen açıklama sonrası belli oldu. Peki Yarın Adana'da okullar tatil mi? Adana'da okullar kar tatili mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:33
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        Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Eğitime ara verilen iller ve ilçeler valilikler tarafından duyurulmaya başlandı. Peki Yarın Adana’da okullar tatil mi? 26 Kasım Adana’da okullar kar tatili mi? İşte konuya yönelik açıklama

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        YARIN ADANA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi.

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

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        Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

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