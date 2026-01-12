Soğuk havanın etkili olduğu illerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamaların ve don olaylarının yaşandığı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Ankara'da kar tatili haberi için gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...