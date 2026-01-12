Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı okul var mı?
Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul, Ankara ve bazı illerde 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği Ankara'da 13 Ocak Salı günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı okul var mı?" İşte 13 Ocak Salı Ankara'da kar tatiline ilişkin son gelişmeler...
Soğuk havanın etkili olduğu illerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamaların ve don olaylarının yaşandığı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Ankara'da kar tatili haberi için gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okulların tatil olmasına ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. Valilikten kar tatiline ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ANKARA HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumuna göre 13 - 14 Ocak günleri kar yağışlı.
Salı Hafif Kar Yağışlı -2°C 0°C
Çarşamba Hafif Kar Yağışlı -4°C 1°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 0°C 6°C
Cuma Parçalı Bulutlu 1°C 7°C
12 OCAK PAZARTESİ ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL
Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.