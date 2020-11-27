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Yarın berberler açık mı? Cumartesi kuaför ve berber çalışma saatleri

Korona virüsü ile mücadele kapsamında hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasında yani yarın berber ve kuaförler açık mı? İşte Cumartesi günü berber ve kuaför çalıma saatleri...

Yarın berberler açık mı? Cumartesi kuaför ve berber çalışma saatleri

Yarın kuaför ve berberler açık mı? Bilindiği üzere yarın korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Peki, yarın kuaför ve berberler açık mı? Merak edenler için berber ve kuaför çalışma saatlerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...

KUAFÖRLER YARIN AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler. Cumartesi günü de saat 20.00'ye kadar berber, kuaför ve güzellik merkezleri açık olacak.

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