Yarın kuaför ve berberler açık mı? Bilindiği üzere yarın korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Peki, yarın kuaför ve berberler açık mı? Merak edenler için berber ve kuaför çalışma saatlerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...

KUAFÖRLER YARIN AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler. Cumartesi günü de saat 20.00'ye kadar berber, kuaför ve güzellik merkezleri açık olacak.