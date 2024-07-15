BİM aktüel ürünleri her hafta indirimli ürünlerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu haftanın indiirme girecek ürünleri de BİM aktüel kataloğuyla beraber yayınlandı. Peki, yarın hangi ürünler indirime girecek? İşte detaylar...