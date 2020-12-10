Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Ayrıca okunacak hutbelerde 'su hayattır' teması işlenecek...
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Ayrıca okunacak hutbelerde 'su hayattır' teması işlenecek...
Ayrıntılar geliyor...
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