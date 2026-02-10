Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller açıklandı mı?
11 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından "Yarın okullar tatil mi?" en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 11 Şubat Çarşamba kar tatili olan illerin listesi...
Özellikle son günlerde artan yağışlı hava koşulları sebebiyle öğrenciler, öğretmenler ile veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, geçtiğimiz günlerde bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...