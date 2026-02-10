Canlı
        Haberler Bilgi Gündem YARIN HANGİ İLLER KAR TATİLİ? 11 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

        Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller açıklandı mı?

        11 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından "Yarın okullar tatil mi?" en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 11 Şubat Çarşamba kar tatili olan illerin listesi...

        Giriş: 10.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:31
        Özellikle son günlerde artan yağışlı hava koşulları sebebiyle öğrenciler, öğretmenler ile veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, geçtiğimiz günlerde bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor.

        Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

