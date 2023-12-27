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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık Perşembe günü hava durumu raporu

        Yarın hava durumu nasıl, kar ve yağmur var mı? 28 Aralık hava durumu

        Yarın hava durumu nasıl? 28 Aralık Perşembe günü için plan yapacaklar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte merak edilip araştırılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 08:06 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:07
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        Yarın için plan yapacaklar şimdiden hava durumuyla ilgili son tahminleri merak edip araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık hava durumu raporu...

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        ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL HAVA DURUMU YARIN NASIL?

        Ankara'da yarın hava sisli ve puslu olacak. En yüksek sıcaklık değerinin 11 en düşük sıcaklık değerinin ise 3 derece olması bekleniyor.

        İzmir'de yarın havanın bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık değerinin 18 en düşük sıcaklık değerinin ise 12 derece olması bekleniyor.

        İstanbul'da yarın havanın bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık değerinin 13 en düşük sıcaklık değerinin ise 7 derece olması bekleniyor.

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        YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur, Ardahan'da ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu iller dışında ise yağmur beklenmiyor.

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        27 ARALIK BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

        27 Aralık bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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