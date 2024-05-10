YARIN (11 MAYIS CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul'da hava kuvvetli gök gürültülü ve yağmurlu olacak hatta sıcaklıklar da kısmen düşecek çünkü Cumartesi günü mega kent en fazla 17 dereceyi görebilecek.

Ankara da aynı şekilde kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek.

İzmir de gök gürültlü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında değişecek.