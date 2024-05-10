Yarın hava nasıl olacak? 11 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu
Türkiye yağışlı günlerine geri dönüyor. Hafta sonu vatandaşların şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekiyor. Ek olarak, meteoroloji başka konularda da uyarıyor. İşte, 11 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Türkiye bir süre daha bahar havalarını ertelemek zorunda kaldı. Meteoroloji üzücü haberi verdi ve hafta sonu genel olarak yağışlı günlerin bizi beklediğini açıkladı. İşte, 11 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (11 MAYIS CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Yarın İstanbul'da hava kuvvetli gök gürültülü ve yağmurlu olacak hatta sıcaklıklar da kısmen düşecek çünkü Cumartesi günü mega kent en fazla 17 dereceyi görebilecek.
Ankara da aynı şekilde kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek.
İzmir de gök gürültlü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında değişecek.
YARIN (11 MAYIS CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın tam anlamıyla 'yağmur günü' olacak. Cumartesi tüm ülkede yağış var; sadece bazı şehirler çok kuvvetli olarak yaşarken, diğer şehirler daha normal bir sağanağa maruz kalacak.