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        Haberler Bilgi Yarın hava nasıl olacak? 24 Kasım 2024 hava durumu ile İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve bölge bölge hava durum raporu

        Meteoroloji lodos ve sağanak için uyarı verdi! Yarın hava nasıl olacak? 24 Kasım 2024 hava durumu

        Meteorolojinin günlerdir uyarı yaptığı fırtınalı hava hız kesmeden devam ediyor. 44 kent için turuncu ve sarı alarm verilirken ülkenin Batı tarafında sıcaklıklar düşüyor. Yarın da devam etmesi beklenen yağışın ve kuvvetli rüzgârın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 24 Kasım Pazar meteoroloji hava durumu tahmin raporuna göre bölge bölge hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:57
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        1

        Birkaç gündür devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli rüzgârın, yoğun sağanağın ve yer yer kar yağışının başladığı şehirlerde sıcaklıklar da düştü. Meteroloji yarın için de uyarı vermeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 24 Kasım Pazar hava durumu...

        2

        24 KASIM PAZAR YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        24 KASIM PAZAR YARIN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

        4

        24 KASIM PAZAR YARIN BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        5

        24 KASIM PAZAR YARIN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

        6

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        AKDENİZ

        Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saarlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'de(Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        7

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney ve doğusunda kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        8

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, zamanl orta Karadeniz'in iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadenizde kuvvetlii olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısının iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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