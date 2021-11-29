Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım'da yarın İstanbul'da okul var mı? İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI!

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusu merak konusu oldu. İstanbul'da tesirini sürdüren lodos nedeniyle bugün 4 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Vatandaşlar "Yarın İstanbul'da okul var mı?" Sorusuna yanıt ararken konuya ilişkin son dakika açıklaması İstanbul valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. İşte okulların durumuyla ilgili son durum...

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım'da yarın İstanbul'da okul var mı? İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI!

İstanbul başta olmak üzere pek çok kıyı kentini etkisi altına alan lodos devam ediyor. Bugün birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Yaşanan olaylar ışığında vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden

"Sevgili hemşehrilerim;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle;

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL LODOS ETKİSİ ALTINDA

İstanbul Valiliği son dakika açıklamasında, lodos nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtilmişti:


- Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


- Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.


-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, lodos nedeniyle İBB ekiplerinin 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi, 232 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasarı vakasına müdahalede bulunduğunu açıkladı ve vatandaşların bu tür vakalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçe! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
SON DAKİKA! İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı - İstanbul haberleri
GÜNDEM İstanbul'da eğitime fırtına arası
SON DAKİKA! Ankara Valiliği'nden flaş uyarı! Yarın dışarı çıkmadan önlem alın! - Haberler
GÜNDEM Ankara'da yağış ve fırtına uyarısı
Son dakika: Öğrenci yurdunda korkutan yangın!
GÜNDEM Öğrenci yurdunda korkutan yangın!
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı!
GÜNDEM Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
SON DAKİKA İSTANBUL HABERLERİ Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY’ye ait uçak Edremit’e yönlendirildi
GÜNDEM Lodos hava seferlerini de vurdu
Uçuşlar iptal mi? Lodos nedeniyle İstanbul'da uçuşlar durduruldu mu? Uçuş sorgulama
GÜNDEM Uçuşlar iptal mi?
SON DAKİKA! Bir aileyi bıçakladı, intihara kalkıştı - Haberler
GÜNDEM Bir aileyi bıçakladı, intihara kalkıştı
Eski CHP Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi
GÜNDEM Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi
7 Afrika ülkesine sınırlar kapalı
GÜNDEM 7 Afrika ülkesine sınırlar kapalı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.