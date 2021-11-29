İstanbul başta olmak üzere pek çok kıyı kentini etkisi altına alan lodos devam ediyor. Bugün birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Yaşanan olaylar ışığında vatandaşlar yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden

"Sevgili hemşehrilerim;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle;

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." açıklamasında bulundu.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2021

İSTANBUL LODOS ETKİSİ ALTINDA

İstanbul Valiliği son dakika açıklamasında, lodos nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtilmişti:



- Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



- Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.



-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, lodos nedeniyle İBB ekiplerinin 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi, 232 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasarı vakasına müdahalede bulunduğunu açıkladı ve vatandaşların bu tür vakalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.