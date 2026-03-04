Yarın İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik yok! 5 Mart 2026 Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler
BEDAŞ, 5 Mart yarın İstanbul'un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre; Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar'da elekrik kesintileri yaşanacak. İşte, 5 Mart 2026 İstanbul'da elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler
Giriş: 04.03.2026 - 11:57 Güncelleme:
