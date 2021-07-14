15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 15 Temmuz'da kargolar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kargolar kapalı olacaklar. Kargo şubelerinin kaplı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 16 Temmuz 2021 Cuma gününü beklemek zorunda kalacaklar.

Kargoların yanı sıra PTT şubeleri, noterler ve bankalar da Perşembe günü hizmet vermeyecekler. Aynı şekilde eczaneler de nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. Bu kurumlarda işlem yapacak olanların Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini halletmeleri gerekiyor.