Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? Son dakika: 30 Kasım Yarın İzmit'te okullar var mı? Vali'den açıklama

Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? Sorusu merak ediliyor. Türkiye'yi etkisi altına alan lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'da okullara bir gün ara verilmesi haberinin ardından Kocaelili vatandaşlar "30 Kasım yarın Kocaeli'de okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Konuya ilişkin Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? Son dakika: 30 Kasım Yarın İzmit'te okullar var mı? Vali'den açıklama

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle 10 ilçede 27 çatının uçtuğu, 8 kişinin yaralandığı duyuruldu. İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İşte yarın okulların durumu

YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

KOCAELİ'DE LODOS ETKİSİ

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle 10 ilçede 27 çatının uçtuğu, 8 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları dikkate alınarak gerekli tedbirler alındığı kaydedildi.

Dün akşam başlayan, bugün devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Kocaeli'deki 12 ilçenin 10'unda 27 çatının uçtuğu aktarılan açıklamada, bunun yanı sıra 5 ağaç devrilmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 1 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 34 olayın meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca, il genelinde etkili olan fırtınada 11 teknenin battığı, 6 teknenin karaya çıkarıldığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 95 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Meydana gelen olaylarda toplam 8 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın geç saatlere kadar devam edeceği vurgulanarak, vatandaşların fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçe! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
SON DAKİKA! Yeni araç alacaklar dikkat! Döviz yükselince mağdur oldular
GÜNDEM Parasını ödediler, araçlarını teslim alamadılar
SON DAKİKA! İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı - İstanbul haberleri
GÜNDEM İstanbul'da eğitime fırtına arası
SON DAKİKA! DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor
GÜNDEM Ali Babacan Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika: İstanbul'da 30 Kasım'da yarın okul var mı? AÇIKLAMA GELDİ!
GÜNDEM Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?
SON DAKİKA! Ankara Valiliği'nden flaş uyarı! Yarın dışarı çıkmadan önlem alın! - Haberler
GÜNDEM Ankara'da yağış ve fırtına uyarısı
Son dakika: Öğrenci yurdunda korkutan yangın!
GÜNDEM Öğrenci yurdunda korkutan yangın!
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı!
GÜNDEM Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
SON DAKİKA İSTANBUL HABERLERİ Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY’ye ait uçak Edremit’e yönlendirildi
GÜNDEM Lodos hava seferlerini de vurdu
Uçuşlar iptal mi? Lodos nedeniyle İstanbul'da uçuşlar durduruldu mu? Uçuş sorgulama
GÜNDEM Uçuşlar iptal mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.