Yarın marketler açık mı? 1 Ocak 2026 marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
1 Ocak yılbaşı günü market çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşını evlerinde geçirerek zincir market çalışma saatlerine göre hareket edecek vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Mahallelerde yer alan küçük çaplı marketlerin çalışma günleri ve saatleri değişebiliyor. Peki, yarın marketler açık mı? 1 Ocak 2026 marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
1 Ocak 2026 Perşembe günü BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi marketlerin aynı saatlerde açılacağı belirtiliyor.
Ancak AVM içerisinde bulunan marketler AVM'lerin geç açılması durumunda 1-2 saat daha geç bir saatte hizmet vermeye başlama ihtimali bulunuyor.
31 ARALIK MARKETLER AÇIK MI?
31 Aralık'ta marketler açık olacak ve normal mesai saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Yurt genelinde faaliyet gösteren tüm zincir marketler yılbaşı günü kendi çalışma saatine göre açık olacak.