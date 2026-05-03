        Yarın okul var mı? 4 Mayıs Gaziantep, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi?

        Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken eğitim gündemini de yeniden öne çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından birçok il ve ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "4 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiği il ve ilçelere dair detaylar…

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:53 Güncelleme:
        4 Mayıs tarihinde yurdun dört bir yanında etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, hayatı aksatmaya devam edecek. Özellikle sel, su baskını ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar sonrası bazı şehirlerde eğitime geçici olarak ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından gözler valiliklerin resmi açıklamalarına çevrilirken, "Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte 4 Mayıs kararıyla eğitime ara verilen il ve ilçelerin güncel listesi…

        GAZİANTEP VALİLİĞİ DUYURDU: 39 İLÇEDE OKULLAR TATİL

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

        Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmeler ile ilgili Kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLADI

        Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        4 MAYIS PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama olması durumunda haberimize eklenecektir.

        EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025

        Ara tatil (1. dönem): 10-14 Kasım 2025

        Yarıyıl tatili (sömestr): 19-30 Ocak 2026

        İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

        Ara tatil (2. dönem): 16-20 Mart 2026

        Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

        2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        Kurban Bayramı (26-30 Mayıs 2026)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
