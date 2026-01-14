NİĞDE

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen gün kapsamında anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

SİNOP

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.