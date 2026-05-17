18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs’ın Salı gününe denk gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da köprü tatil beklentisi gündeme geldi. Ancak idari izinle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışanlar ve öğrenciler 18 Mayıs günü normal çalışma ve eğitim düzeniyle devam edecek.