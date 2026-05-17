Yarın okullar tatil mi, 18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü? 19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürerken, bu anlamlı gün öncesinde öğrenciler ve çalışanlar tatil durumunu merak ediyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs yaklaşırken, okulların ve iş yerlerinin çalışma düzenine ilişkin sorular da gündeme geldi. Özellikle 18 Mayıs'ın yarım gün olup olmadığı ve okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte tüm detaylar...
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
19 Mayıs’ın Salı gününe denk gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da köprü tatil beklentisi gündeme geldi. Ancak idari izinle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışanlar ve öğrenciler 18 Mayıs günü normal çalışma ve eğitim düzeniyle devam edecek.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır.