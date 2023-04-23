Ara tatil günleri ve okullar açılış tarihi, binlerce öğretmen ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okullarda Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleşirken öğrenciler 9 gün tatil yaptı. 14 Nisan Cuma günü başlayan ara tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar günü itibariyle biterken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü "Yarın okullar tatil mi, 24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 okulların açılacağı tarih...