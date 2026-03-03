İSTANBUL'DA 3 MART'TA OKULLAR TATİL MİYDİ?

Olaya tepki gösteren Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL’daki tüm okullarımızda bir günlük iş bırakma kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul-Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11.Sınıfta okuyan ve disiplinsizliği bulunan bir öğrenci, kesici aletle gerçekleştirdiği saldırıda iki öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralamıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimizin ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Tedavisi devam eden meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyor, bu vesileyle okullarımızda güvenlik açığı oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.

Okulların güvenliğine dikkat çekmek, Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak ve şiddete tepki koymak için YARIN İstanbul’da eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakıyoruz.