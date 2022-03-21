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Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi?

Mart ayının ilk haftasından itibaren etkili olan düşük hava sıcaklıkları ve kar yağışı özellikle ülkenin doğu ve güneydoğu illerinde gündelik hayatı etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verilmesi, 22 Mart yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusunu gündeme getirdi.

  • 01
    Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı gündelik hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Aybar kar fırtınası iddialarıyla başlayan kar yağışları günlerdir ülkenin pek çok yerinde devam ediyor. Pek çok ilde yolların kapanmasına ve okullarda eğitime ara verilmesine neden olan kar yağışı batı illerinde azalmaya başladı. Doğu ve Günaydoğu illerinde kar yağışı nedeniyle kar tatili olacak iller araştırılmaya başladı. Öğrenciler ve veliler 22 Mart yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. 
  • 02
    Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

    22 MART METEOROLOJİ HAVA DURUMU 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporlarını paylaştı. Meteoroloji'ye göre ülkenin doğu ve güneydoğu illerindeki kar yağışı yarın da etkisini sürdürecek. Meteoroloji uyarı haritasında Ağrı, Hakkari, Bitlis, Muş, Van için çığ uyarısı yapıldı. 
  • 03
    Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Zorlu hava şarttlarının etkisiyle okullarda eğitime ara verilip verilmediği Valilikler tarafından yayınlanan açıklamalarla duyuruluyor. 22 Mart Salı günü hangi illede kar tatili olacağı henüz belli olmadı. Kar tatili açıklamaları geldiğinde haberimizde yer alacak. 
  • 04
    Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

    KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ... 

    21 Mart Pazartesi günü Ardahan, Ağrı, Atvin, Amasya, Bolu, Düzce, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Samsun, Siirt, Sinop, Kastamonu, Kütahya, Iğdır, Ordu, Rize, Tokat, Bartın'da yoğun kar yağışının etkisi ile okullarda eğitime ara verilmişti. 
  • 05
    Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

    İL İL HAVA DURUMU BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 06
    Yarın okullar tatil mi oldu ve nerelerde? 22 Mart Okullar tatil edildi mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

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