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HaberlerGündemYarın PTT, Noter ve kargo şirketleri açık mı? 28 Ekim'de PTT, Noter, Kargolar açık mı?
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PTT, Noter ve kargo şirketleri yarın çalışıyor mu? 28 Ekim'de PTT, Noter, Kargolar açık mı?

28 ve 29 Ekim'in tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar, Cumhuriyet Bayramı'na geri sayım sürerken araştırılıyor. Tüm Türkiye 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti için, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil. Peki 28 Ekim de resmi tatil mi?

Yarın PTT, Noter ve kargo şirketleri açık mı? 28 Ekim'de PTT, Noter, Kargolar açık mı?

28 Ekim resmi tatil mi? sorusu gündeme geldi. Tüm Türkiye 29 Ekim cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, 28 Ekim Pazartesi günü okullar, banka ve PTT gibi kurumların açık olup olmadığı da merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 28 Ekim Pazartesi günü ile ilgili detaylar haberimizde

28 EKİM (YARIN) PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Çarşamba günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Cuma gününe kadar kapalı olacak.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Perşembe gününe geliyor. Yani Çarşamba günü yarım gün ve Perşembe günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

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