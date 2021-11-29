İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi.

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.

Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.

Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.