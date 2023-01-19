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MEB duyurdu: Yarıyıl tatili kaç gün sürecek, uzatıldı mı?

Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılmıştı. 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci tatile girerken ara tatilin kaç gün süreceğine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

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  • YARIYIL TATİLİ uzatıldı mı? 15 tatil, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (ara tatil) ne zaman bitecek?

    Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılında ilk dönem 20 Ocak Cuma günü karne heyecanı eşliğinde sona erecek. Milyonlarca öğrenci yoğun bir dönemi arkalarında bırakarak tatile girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin kaç gün süreceği ise merak ediliyor. Peki, 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
  • YARIYIL TATİLİ uzatıldı mı? 15 tatil, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (ara tatil) ne zaman bitecek?

    YARIYIL (15 TATİL) TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil  23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek. 
  • YARIYIL TATİLİ uzatıldı mı? 15 tatil, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (ara tatil) ne zaman bitecek?

    YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında hayata geçirdiği uygulama ile birlikte yeni tatil sistemine geçti. Okullarda 13 hafta süren yaz tatili süresi kısaltılarak 11 haftaya düşürüldü. Öğrencilerin dönem içerisinde dinlenebilmesi için birinci ve ikinci dönem ara tatil uygulanmaya başlandı. 

    Bazı Avrupa Ülkeleri okullarda uyguladığı tatil sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Kış turizminin canlandırılması böyle bir adım atılacağı konuşulanlar arasında. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatili tarihlerini uzatmasına ilişkin resmi bir açıklama veya çalışma bulunmuyor.

    Sosyal medya ve diğer platformlarda gündeme gelen iddialar gerçeği yansıtmıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatil 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında uygulanacak ve hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek. 
  • YARIYIL TATİLİ uzatıldı mı? 15 tatil, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (ara tatil) ne zaman bitecek?

    "KIŞ OKULLARI UYGULAMASI BAŞLIYOR"

    Milli Eğitim Bakanlığı yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde kış döneminde uygulanacak ücretsiz kurslar açmaya hazırlanıyor. Bilim, Sanat, Matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar 21 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar sürecek. 

    Öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatilinde toplam 40 saat kurs alabilecek. Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslar 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için uygulanacak. Öğrenciler ve öğretmenler bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek. 
  • YARIYIL TATİLİ uzatıldı mı? 15 tatil, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (ara tatil) ne zaman bitecek?

    MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

    Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül 2022’de başladı.

    İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri ilk ara tatilini 14-18 Kasım’da yaptı.

    MEB takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

    İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. 
  • YARIYIL TATİLİ uzatıldı mı? 15 tatil, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2023 MEB takvimi ile yarıyıl tatili (ara tatil) ne zaman bitecek?

    OKULLLAR BU YIL NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022 - 2023 MEB takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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