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YAŞ'ta generalliğe yükselen dikkat çeken isimler

Son YAŞ toplantısının ardından askerliğe astsubay olarak adım atıp albaylığa kadar yükselen Orhan Gürdal ile Remzi Albasan tuğgeneralliğe terfi etti. FETÖ mağduru 2 general ile 6 albayın da YAŞ kararıyla bir üst rütbeye yükseldiği öğrenildi.

04.08.2018 - 10:48 | Güncelleme:

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile astsubay kökenli olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Personel Albay Remzi Albasan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hava Personel Albay Orhan Gürdal, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Böylece mesleğe astsubay çavuş olarak başlayıp sonra subay olan iki isim, tuğgeneralliğe terfi ettirilen 41 albay arasında yer aldı.

Milliyet Gazetesi'nden Aydın Hasan ve Seyfettin Ersöz'ün haberine göre terfi listesinde dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

AKAR'IN ÖZEL KALEMİYDİ

Şura'da terfilerle ilgili alınan kararlar, önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından açıklandı. 41 albayın general ve amiralliğe terfi ettirildiği, 7 general ile iki amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği terfi listesinde, astsubay çavuş olarak TSK’da başlayan meslek hayatında 1993'te subay olan Personel Albay Remzi Albasan, 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Albasan, darbe girişiminden sonra Genelkurmay Başkanlığı döneminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özel kalem müdürlüğünü yapmaya başlamıştı.

TIP KAZANDI AMA...

Tuğgeneralliğe terfi eden astsubay kökenli ikinci isim ise Hava Personel Albay Orhan Gürdal oldu. Askeri çevrelerde konuşulanlara göre, Gürdal’ın askerlik mesleğini seçmesinin ilginç bir hikayesi var. Isparta Ticaret Lisesi mezunu olan Gürdal, üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Ancak yoksulluk nedeniyle tıp eğitimi almasına ailesinin gücü yetmedi. Gürdal, bunun üzerine İzmir Gaziemir'de astsubay yetiştiren Hava Teknik Okulu’nda eğitim gördü. 1985’te mesleğe astsubay çavuş olarak başlayan Gürdal, 1998’de başarı göstererek subaylığa geçti.

DARBE GİRİŞİMİNİ ÖNGÖRDÜ

Gürdal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ ile mücadelede de kritik görevler üstlendi. Genelkurmay Karargâhı’nda bulunan evrakı inceleyen bilirkişi heyeti üyeleri içinde yer alan Gürdal’ın da imzasını taşıyan rapor ile 2015’te Genelkurmay’a FETÖ’nün darbe yapabileceğinin yazılı olduğu bir bilgi notu iletildiği ortaya çıkmıştı. Bilgi notunda, “TSK bünyesindeki örgüt mensuplarına müdahale edilmesi durumunda, örgüt içinde aşikar olanları ortaya atıp kalan mensuplarını kurtarma çabasına girebileceği, bunlardan çare bulamaması durumunda ise erken ve olgunlaşmamış bir darbe girişiminde bulunabilirler” denilmişti.

SAT'TAN ÇIKAN İLK AMİRALLER

Milliyet Gazetesi'nden Seyfettin Ersöz'ün haberine göre ayrıca terfi eden 2 general ile 6 albayın da kumpas mağduru olduğu anlaşıldı. Şura'da tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi ettirilen Levent Ergün, Balyoz kumpasından 13 yıl 4 aya mahkum edilmiş ve ikinci yargılamada beraat etmişti. 2015 YAŞ'ında generalliğe terfi ettirilen Ergün, Hendek operasyonlarında Mardin Nusaybin'i, teröristlerden temizlemişti. Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer de tümamiral rütbesine terfi ettirildi. Koçer, Balyoz kumpas davasında 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuş 2015 YAŞ kararıyla tuğamiral olmuştu.

Generalliğe yükselen 6 isimden SAT Komutanı Deniz Albay Turhan Ecevit ve Deniz Albay Ercan Kireçtepe de FETÖ kumpasıyla Polrazköy Davası'nda hüküm giyerek hapis yatan isimlerdendi. Kireçtepe'nin Kardak'a gidecek botun benzini olmadığı için kredi kartıyla benzin alan kişi olduğu da biliniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    Orhan Gürdal mesleğini 24 saat çalışarak yaşayan dürüst bir insan yolu açık olsun
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