Sin, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve ve sebze sektörü ihracatındaki artış eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Ekim ayında en çok ihraç edilen ürünün 42 milyon dolarlık döviz getirisiyle limon olduğunu vurgulayan Sin, bu ürünü mandarin, üzüm, nar ve domatesin takip ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2018 yılı ekim sonu itibarıyla yaş meyve ve sebze ihracatı miktarda yüzde 20, değerde yüzde 12 artış göstererek 1,74 milyar dolara ulaştığını aktaran Sin, yılın on ayında en çok ihracatın yüzde 11’lik artışla 707,5 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleştiğini ifade etti.

Sin, narenciye grubunda ihracatın 566,3 milyon dolara, yaş sebzede ise 37,4 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

En çok ihracatın yüzde 24'lük payla Rusya'ya yapıldığı bilgisini veren Sin, sektörel çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

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