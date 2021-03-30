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Yasak Elma 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 104. son bölüm

Yasak Elma 104. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yasak Elma 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 104. son bölüm özeti...

Yasak Elma 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 104. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 104. son bölümünde; Hasan Ali, Çağatay’ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali’yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer’i kestirir. Yasak Elma 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 104. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

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