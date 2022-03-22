Yasak Elma son bölüm izleme linki yeni bölümün yayınlanmasının ardından araştırılıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yasak Elma 135. son bölüm tek parça izleme linki...

YASAK ELMA 135. BÖLÜM İZLE!

Yasak Elma 135. bölümü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolum/135

YASAK ELMA 135. BÖLÜM ÖZETİ

Handan’ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır. Ender ve Handan’ın Doğan ile Yıldız’ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız’ın yardımına koşacaktır.