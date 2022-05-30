YASAK ELMA 144. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Yıldız’ın Handan’dan kurtulmak için yaptıkları planın işe yaradığını düşünürlerken, Handan kendi planını çoktan devreye sokmuştur. Doğan da, Çağatay’ı Yıldız’ın hayatından tamamen çıkarmak ister.