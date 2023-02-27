YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU?



İlgiyle takip edilen dizi Yasak Elma, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin dört bir yanında derin bir üzüntüye sebep olan deprem nedeniyle iki haftadır yayınlanmıyordu.



Sevilen dizi, bu akşam yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.