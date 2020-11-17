"Beni ilgilendiren bir konu değil"

Yasak Elma dizisi 4 sezondur izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yasak Elma'da yaprak dökümü yaşanıyor! Dizinin son bölümünde Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri ölmesiyle diziden ayrılacağı kesinleşti. Peki Yasak Elma dizisinde hangi oyuncular ayrılacak? İşte Yasak Elma'dan ayrılacak oyuncular...

YASAK ELMA DİZİSİNDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma dizisinden ayrılacağı öğrenildi.

Dizinin Ender’ini canlandıran Şevval Sam, ayrılıkları yaptığı açıklamayla doğruladı. Sam, dizideki ayrılıklar için Sam “Ayrılık kararlarına yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristlerimiz veriyor. Biz de son anda öğrendik” dedi. Vedalar ardından Ender, Yıldız ve Şahika'nın hikayesinin ön planda olması bekleniyor.