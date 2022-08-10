YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Ekime kadar tatil yapacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

Güzel ismin açıklamaları Yasak Elma hayranlarını sevindirirken, yeni sezon için bir süre daha beklemek gerekecek.