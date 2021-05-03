Yasak Elma dizisinin efsane karakterlerinden biri olan Şahika yeni bölümde ölecek ve diziye veda edecek. Diziseverler Şahika'nın ölümüne üzüldü ve Nesrin Cevadzade'nin diziden neden ayrıldığını merak ediyor.

YASAK ELMA ŞAHİKA NEDEN ÖLDÜ? NESRİN CAVADZADE DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Yasak Elma'nın 109. bölüm fragmanında Şahika'nın tabutu görüldü. Nesrin Cavadzade konuyla ilgili, "Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez." açıklamasını yaptı.

Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade, diziden ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrulayarak, yeni projelerine ilişkin, "Çok büyük sürprizlerim olacak" açıklamasında bulundu.

Öten yandan Nesrin Cevadzade'nin dizinin yönetmeni ile tartıştığı ve bu nedenle diziden ayrıldığı iddia edildi.