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        Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi dayak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:46
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        Mamak'a bağlı Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi'ndeki tekel bayisinde iş yerini kapatmak üzere hazırlık yapan Mehmet Özcan, alkollü içki almaya gelen Y.D. (24) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşını, yasak saati başladığı için geri çevirdi.

        Duruma tepki gösteren bu kişiler ile Özcan arasında tartışma çıktı.

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        Tartışmanın büyümesi ile saldırganlar Özcan'a yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar, iş yeri içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Saldırı sonrası sağlık ekiplerini arayan Özcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Bu sırada tekel bayisine geri dönen Y.D. ve arkadaşı da camları taşladıktan sonra kaçtı.

        Burnu kırılan ve gözlerine darbe alan Özcan'ın tedavisi evinde sürerken, ekipler saldırganların yakalanması çalışma başlattı.

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        Mehmet Özcan, günün hasılatını hesapladığı sırada saldırganların geldiğini belirterek, "Alkol satışı olmadığını söyledim. Malum alkol satışından dolayı cezalar çok yüksek. Alkol vermek istememem üzerine böyle bir olay geldi başımıza. Yakalanmamaları bir garip; ama emniyetimiz uğraşıyor. Bugün, yarın yakalanacaklarını düşünüyorum" dedi.

        #ankara
        #TEKEL
        #alkol
        #Saldırı
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