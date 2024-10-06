Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi dayak

Mehmet Özcan, günün hasılatını hesapladığı sırada saldırganların geldiğini belirterek, "Alkol satışı olmadığını söyledim. Malum alkol satışından dolayı cezalar çok yüksek. Alkol vermek istememem üzerine böyle bir olay geldi başımıza. Yakalanmamaları bir garip; ama emniyetimiz uğraşıyor. Bugün, yarın yakalanacaklarını düşünüyorum" dedi.