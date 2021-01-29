Yasaklar kalkacak mı? İki ayı aşkın süredir korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere kafe ve restoran gibi kısıtlamalarla hayat sekteye uğruyor. Bu nedenle de kamuoyunun genelinde "Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?" ve "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorularının cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte, Bakan Koca2nın açıklamaları...

YASAKLAR KALKACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona vaka sayılarında son bir haftada görülen artışa dikkat çekip, kısıtlamalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi.

"Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. " diyen koca, yasakların kaldırılmasıyla ilgili sürece şimdilik tüm kapıları kapattı.

İşte, Bakan Koca'nın açıklaması:

Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek, yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır.