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Yasaklar kalkacak mı? Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

Kısıtlamalar yani korona yasakları kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte merak edilen "Yasaklar kalkacak mı?" sorusunun cevabıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklamalar...

Yasaklar kalkacak mı? Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Korona virüsü kısıtlamaları ne zaman kaldırılacak? Son günlerde merak edilen bu sorularla ilgili geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama...

KORONAVİRÜS YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarındaki artışın, bazı illerin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabileceğini söyledi. Bakan Koca "Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde." diye konuştu.

Bakan Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin soruya, "Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Kısıtlamalara dair bilgi veren Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diye konuştu.

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