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Yasaklar ne zaman başlıyor? Cumartesi Pazar Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu kısıtlamaları bir kez daha genişleştildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlarla beraber yasakların ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki 10-11 Nisan Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Yasaklar ne zaman başlıyor? Cumartesi Pazar Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs önlemleri dolayısıyla başlayan sokağa çıkma yasakları bu gece itibariyle başlıyor. Pazartesi günü sona erecek yasaklar öncesi vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun cevabını arıyor...

HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı bu akşam 58 ilde saat 21:00'de başlayacak. Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar devam edecek.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında düşük (Mavi renkli) ve orta risk (Sarı renkli) grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk (Turuncu renkli) grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk (Kırmızı renkli) grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak. 3-4 Nisan Cumartesi - Pazar hafta sonu yasağı olan iller aşağıdaki gibidir;

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİ YER ALAN İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ YER ALAN İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİ YER ALAN İLLER

Şırnak

YASAKLARDA AÇIK OLACAK YERLER

* Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.


* Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

* Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

* Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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