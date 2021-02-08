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Yasaklar ne zaman bitiyor, kısıtlamalar hangi tarihte sona erecek? - 2021 Koronavirüs önlemleri bitiş tarihi...

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişinin etkilendiği koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. Peki vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış sonrası sokağa çıkma yasakları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Yasaklar ne zaman bitiyor, kısıtlamalar hangi tarihte sona erecek? - 2021 Koronavirüs önlemleri bitiş tarihi..

Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusu araştırılıyor. Korona virüsü önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağının biteceği tarih merak ediliyor. Aşı çalışmalarının hız kazanması üzerine vatandaşlar soruyor; Normalleşme ne zaman başlayacak, yasaklar ne zaman bitecek? Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasaklar kalktı mı? İşte son durum...

YASAKLAR KALKTI MI?

Koronavirüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer koronavirüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhubaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

- Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

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