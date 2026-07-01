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        Haberler Yaşam 554 yıllık anıt ağaç köylülere emanet

        554 yıllık anıt ağaç köylülere emanet

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Karadikmen köyü sakinleri, kırsalda kök salan 554 yıllık meşe ağacının gölgesinde dinleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Köylüler koruyor... 554 yıllık!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yapılan çalışmayla yaşı tespit edilerek 'anıt ağaç' olarak ilan edilen sapsız meşe, 1,4 metre çapı, 4,20 metre çevresi ve 13 metre boyuyla dikkati çekiyor.

        Köyün simgelerinden biri haline gelen ağaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılından bu yana düzenli olarak bakımdan geçiriliyor.

        Karadikmen Köyü Muhtarı Aydemir Şener, köyün karşısındaki Tekke mevkisindeki yamaçta bulunan anıt ağacın sapsız meşe türü olduğunu söyledi.

        Ağacın yaşının 550 yılı aştığını belirten Şener, "Akdağmadeni ilçesi ve Karadikmen köyünün simgesi olan bu ağacı elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Köylülerimiz de buna destek veriyor. Herkes elinden gelen çabayı gösteriyor" dedi.

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        Bunun milli bir servet olduğunu vurgulayan Şener, "Bu meşe ağacını benim dedem de dedemin dedesi de gördü. Daha önceki nesillerin tamamı gördüğü için bizden sonraki nesillerin de görmesini istiyoruz. O yüzden bu ağacı sevgi ve şefkatle koruyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şener, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019'dan bu yana her yıl ağacın bakımını yaptığını sözlerine ekledi.

        "GÖLGESİNDE BÜYÜDÜK"

        Köy sakinlerinden 87 yaşındaki Hacı Şen ise heybetiyle dikkati çeken ağacı korumaya dikkat ettiklerini söyledi.

        Yamaçta yer alan ağacın gölgesinden köyünü seyretmekten mutluluk duyduğunu belirten Şen, "Ben bu ağacı 85 senedir görüyorum. Küçüklüğümde gölgesinde piknik yaptık. Annem de babam da dedem de dedemin dedesi de bu ağacı gördü. Biz de bu ağacın dibinde büyüdük, yetiştik. Her zaman geliyoruz, piknik yapıyoruz" diye konuştu.

        Alpaslan Atik (13) ise "Biz yeni nesil olarak bu ağacı çok seviyoruz. Zarar görmesini istemiyoruz. Zaman zaman da kontrol etmeye geliyoruz" dedi.

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