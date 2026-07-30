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        Haberler Yaşam Deliçay'ın su kaplumbağalarını eliyle besledi

        Deliçay'ın su kaplumbağalarını eliyle besledi

        Van'ın Erciş ilçesinde doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, Van Gölü'ne dökülen Deliçay'da yaşayan su kaplumbağalarını, topladığı bayat ekmeklerle besliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Elleriyle besledi

        Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsulardan Deliçay, yaz aylarında üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yanı sıra su kaplumbağaları, yılanlar ve birçok canlı türüne yaşam alanı sunuyor.

        Doğa ve yaban hayatını fotoğraflayan 64 yaşındaki Coşar, her yıl bu mevsimde sık sık geldiği Deliçay'ın üzerindeki Balık Bendi'nde fırın ve lokantalardan topladığı bayat ekmeklerle su kaplumbağalarını besliyor.

        Coşar, uzun yıllardır aynı noktaya düzenli olarak geldiğini söyledi.

        Her gün belirli saatlerde kaplumbağaları beslediğini anlatan Coşar, "Ekmekleri getirdiğimde etrafımda toplanıyorlar. Bazen parmağımı ya da ayağımı ısırıyorlar ama biz onlara zarar vermiyoruz. Her yıl aynı şekilde beslemeye devam ediyorum. Bana alıştılar, beni görünce hemen yanıma geliyorlar" dedi.

        Doğasever Mehmet Sait Polat da Coşar'ın su kaplumbağalarını özenle beslemesinin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Bayat ekmekler de bu sayede israf olmuyor" ifadesini kullandı.

        Ayça Ülkü ise Balık Bendi'ni ziyaret ettikleri sırada Coşar'ın kaplumbağaları eliyle beslediğini gördüklerini ifade ederek, "İlk kez kaplumbağaların bu şekilde beslendiğine tanık olduk. Çok şaşırdık, hoşumuza gitti. Bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdik" diye konuştu.

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