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        Haberler Yaşam 'Bozkırın aslanı' Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarışacak

        'Bozkırın aslanı' Kangal köpekleri, ırkının en güzeli seçilmek için yarışacak

        Kangal köpekleri, ana vatanı Sivas'ta 'Irk Standartları ve Güzellik Yarışması'nda görücüye çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        'En güzel Kangal' olmak için yarışacaklar

        Sivas Belediyesi, 'Bozkırın aslanı' olarak da bilinen, gücü, sadakati ve iri cüssesiyle küçükbaş sürülerinin vazgeçilmez yardımcıları Kangal köpeklerini yurt içinde ve dışında tanıtmak amacıyla güzellik yarışması düzenleyecek.

        Başvuruları 27 Temmuz'da başlayan yarışmaya, bugüne kadar 200'ü aşkın Kangal köpeği sahibi müracaatta bulundu.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, bu yıl ilk kez Gurbetçi Buluşmaları adı altında etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

        Etkinliklerde şehrin değerlerini ön plana çıkarmak istediklerini belirten Uzun, "Müzik ve gastronomi etkinlikleri olacak. Bunların yanı sıra şehrimizin en önemli değerlerinden Kangal köpeğinin tanıtılması için çalışma başlattık" dedi.

        Uzun, çalışma kapsamında "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması" düzenleyeceklerini dile getirerek, "8 Ağustos Cumartesi günü şehrimizin en önemli değerlerinden birisi Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yarışmayı düzenleyeceğiz. Bu yarışmayla Kangal köpeğimizi tekrar Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşımak istiyoruz" diye konuştu.

        Belediye olarak Kangal köpeğine sahip çıktıklarını vurgulayan Uzun, bu değeri yaşattıklarını ve tüm Türkiye'ye bunu göstermek istediklerini kaydetti.

        7 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

        Yarışmaya başvuruların 7 Ağustos'a kadar süreceğini bildiren Uzun, şöyle devam etti:

        "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Kangal köpekleri, aslan kadar kuvvetlidir.' diye geçiyor. Sivas'ın bozkır ortamını düşündüğümüz zaman hayvancılıkla uğraşan insanların en büyük yardımcıları Kangal köpekleridir. Fiziki özelliklerinin yanı sıra karakteristik olarak da çok önemli özellikler taşıyor. Aksaray Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesinden akademisyenlerimiz ile yine Sivas'ta bu işte uzman arkadaşlarımızdan jüri oluşturduk. Şu ana kadar çok sayıda başvuru aldık, 8 Ağustos'ta inşallah güzel bir etkinlik yapacağız. Sivaslı hemşerilerimizin en son 2019'da yapılmış olan Kangal güzellik yarışmasını çok özlediklerini gördük. Kangal köpeğine sahip çıkmamız, böyle bir etkinliğe yer vermemiz halkımız tarafından büyük teveccühle karşılandı."

        5 KATEGORİDE YARIŞACAKLAR

        Uzun, Sivaslıların Kangal köpeğini çok sevdiğini dile getirerek, "İnsanlarımız Kangal çoban köpeğine karşı müthiş sevgi ve muhabbet besliyor. Bu yüzden de yarışmayı dört gözle bekliyorlar. 5 dalda yarışacaklar. Erkek, dişi, yavru, veteran ve 5 yaş üzeri jüri özel ödülü kategorisi olacak." dedi.

        Yarışmada yerli çoban köpeklerinin de yarışacağını belirten Uzun, onların da 5 ayrı kategoride jürinin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

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