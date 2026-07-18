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        Haberler Yaşam Engelli keçi yavrusu 'Alagız'ı elleriyle besliyorlar

        Engelli keçi yavrusu 'Alagız'ı elleriyle besliyorlar

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Bozacı ailesi, doğuştan bacağı engelli olan Alagız ismini verdikleri 5 aylık keçilerinin bakımını özenle yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        Engelli keçi yavrusu 'Alagız'ı elleriyle besliyorlar

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Sarıpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Bozacı ailesinin bir keçisi, 5 ay önce bacaklarından engelli bir yavru doğurdu.

        Birçok kez veterinere götürülmesine rağmen iyileşmeyen keçi yavrusunu sahipsiz bırakmak istemeyen Bozacı ailesi, Alagız adını verdikleri hayvanın bakımını özenle üstlendi.

        Diğer keçiler otlamak için araziye giderken engeli nedeniyle Alagız'ı kucaklarına alarak bahçeye götüren aile üyeleri, keçiyi ot ve yapraklarla besliyor.

        Müzeyyen Bozacı, Alagız'ın ön bacaklarının doğuştan engelli olduğunu söyledi.

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        Keçilerini çok sevdiklerini vurgulayan Bozacı, "Ne yaptıysak ayakları düzelmedi. Biz de onu otla, ekmekle, yaprakla besliyoruz. Ellerimizle bakıyoruz, çok seviyoruz onu" dedi.

        Sabahları kalkınca aklına ilk "Alagız"ın geldiğini belirten Bozacı, "Sabahları kalkıyorum, yaprağını, ekmeğini, suyunu götürüyorum. Ne yazık ki annesiyle otlamaya gidemiyor. Biz de evde besliyoruz" diye konuştu.

        "ONU DİĞER KEÇİLERİMLE GÖNDEREMİYORUM"

        Mustafa Bozacı ise doğduğunda keçinin arka bacaklarında da sorun bulunduğunu dile getirdi.

        Veterinerde yaptırdıkları tedavi sonucu arka bacaklarının düzeldiğini anlatan Bozacı, "Ön sol ayağını düzeltemedik. Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum. Yetişemiyor çünkü, yoruluyor, kalıyor oralarda. Bunu kendi ellerimizle besliyoruz. Arkadaşımız, nazar boncuğumuz, evimizin bereketi oldu Alagız. Onunla mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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