Bursa semalarında mercek bulutu oluştu
Bursa'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
1
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.
2
Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
3
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
4
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
5
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.
6
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ