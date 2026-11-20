Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.