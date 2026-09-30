Cezası 3 milyon 496 bin TL'ye kadar çıktı! Sahillerde bu çiçeği gören sakın koparmasın
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları, Mersin sahillerinde yeniden çiçek açtı. Kentin farklı noktalarında görülen bu nadir bitkiyi koparan veya ekosistemine zarar verenlere verilen cezalar 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar çıkıyor.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller, bu yıl da kum zambaklarının açmasıyla beyaza büründü. Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde görülen kum zambakları, beyaz çiçekleriyle kıyılara ayrı bir güzellik kattı.
Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan kum zambakları, özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun olarak gözlemlendi.
Çamlıkta kamp yapan vatandaşlar da kum zambaklarının oluşturduğu görüntüye dikkat çekerken, bölgede bitkilerin korunması için uyarılar yapıldığını anlattı. Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'ne yerleştirilen uyarı levhalarında da kum zambaklarına zarar verilmemesi istendi.
KOPARMANIN CEZASI 3,5 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Kum zambakları sahillerde güzel görüntüsüyle dikkat çekerken, bu nadir çiçeklere dokunmanın bedeli ise oldukça ağır. Doğa Koruma ve Milli Parklar, kum zambaklarını koparan veya ekosistemlerine zarar verenlere 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza uygulayabiliyor.
"NADİR GÖRÜLEN BİR BİTKİ"
Eskişehir'den Mersin'e kampa gelen Murat Çulha, bölgede çok sayıda kum zambağı gördüklerini belirterek, "Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım" dedi.
Bölgede kum zambaklarının korunması için uyarı levhaları bulunduğunu belirten Çulha, "Koparmayın", "zarar vermeyin" şeklindeki uyarılara dikkat çekti. Kum zambaklarının korunmaya muhtaç olduğunu söyleyen Çulha, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
"SAKIN KOPARTMAYIN, OCAĞINIZA İNCİR AĞACI DİKERSİNİZ"
Konya'dan ailesiyle birlikte kamp yapmak için bölgeye gelen Metin Söğütlü ise kum zambaklarının kokusuna dikkat çekti.
Söğütlü, "Mükemmel bir yer, zambakların kokusu bambaşka. Akşam vaktinde dolunayla beraber kokusunu hissederseniz mükemmel" diye konuştu.
Kamp alanlarındaki zambakları koruyanlara teşekkür eden Söğütlü, "Cezası 700 bin lira civarında. Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz, aynı zamanda dünyanın damarlarından birini kesmiş olursunuz. Burası bildiğim kadarıyla yetişme bölgesi. Arkadaşlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olun. Biz de geldiğimiz zaman en azından tekrar bunu bulabilelim" ifadelerini kullandı.