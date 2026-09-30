Cezası 3 milyon 496 bin TL'ye kadar çıktı! Sahillerde bu çiçeği gören sakın koparmasın

KOPARMANIN CEZASI 3,5 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Kum zambakları sahillerde güzel görüntüsüyle dikkat çekerken, bu nadir çiçeklere dokunmanın bedeli ise oldukça ağır. Doğa Koruma ve Milli Parklar, kum zambaklarını koparan veya ekosistemlerine zarar verenlere 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza uygulayabiliyor.