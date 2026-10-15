Meğer hepsi yanlış biliyormuş! Kedi severlerin karakteri bakın nasıl çıktı..

Kavga ettiği kişinin boğazını kesen sanık: Öldürme niyetim yoktu

Bursa'da, tartıştığı 36 yaşındaki Hamdullah Yaman'ı boğazından bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık 20 yaşındaki Maşallah Tan ile aynı yaştaki Mücahit Sertkaya'nın yargılanmasına devam edildi. Müebbet hapis cezası istenen Maşallah Tan, "Olay sırasında K.E. ile birlikte 2-3 kişi beni tutuyordu. O sırada ... Daha Fazla Göster Bursa'da, tartıştığı 36 yaşındaki Hamdullah Yaman'ı boğazından bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık 20 yaşındaki Maşallah Tan ile aynı yaştaki Mücahit Sertkaya'nın yargılanmasına devam edildi. Müebbet hapis cezası istenen Maşallah Tan, "Olay sırasında K.E. ile birlikte 2-3 kişi beni tutuyordu. O sırada maktul, küfürler ederek üzerime koşmaya başladı. Korktum ve yerdeki bıçağı alarak panikle salladım. Öldürme niyetim yoktu" dedi.(DHA) Daha Az Göster