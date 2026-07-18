Ter, nem ve kavurucu sıcaklara rağmen makyajınız akmasın! İşte yazın gün boyu kalıcılık sağlayan 10 etkili yöntem
Ter, nem ve kavurucu sıcaklar... Yazın özenle yaptığınız makyajın saatler içinde akıp gitmesinden sıkıldıysanız, çözüm düşündüğünüz kadar zor değil. Cildinizi yormadan makyajınızı gün boyu daha taze ve kalıcı tutmanın etkili yollarını derledik.
Yaz güneşi enerjimizi yükseltirken, makyaj masamızda adeta bir dayanıklılık sınavı başlatıyor. Sabah büyük bir özenle uyguladığınız fondötenin öğle saatlerinde yerinde yeller esmesi, göz kaleminizin akıp gitmesi ya da T bölgenizin bir anda parlaması tanıdık geliyor mu? Birçoğumuz makyajın ömrünü uzatmak için daha fazla ürün kullanma hatasına düşüyoruz. Oysa sır, tonlarca katmanda değil, akıllıca atılan adımlarda gizli. Cildinizi doğru hazırlamaktan primer seçimine kadar, makyajınızı gün boyu ilk anki tazeliğinde koruyacak 10 etkili yöntemi bir araya getirdik.
MAKYAJIN KALICILIĞI CİLDİ DOĞRU HAZIRLAMAKLA BAŞLIYOR
Kalıcı bir makyajın ilk adımı, cildi doğru şekilde hazırlamaktan geçiyor. Temizlenmemiş ya da yeterince nemlendirilmemiş bir cilt üzerine uygulanan fondöten ve diğer ten ürünleri gün içinde çok daha hızlı bozulabiliyor.
Yaz aylarında ağır ve yağlı kremler yerine hafif yapılı, su bazlı ve hızlı emilen nemlendiriciler tercih etmek hem cildin ihtiyaç duyduğu nemi karşılıyor hem de makyajın cilde daha iyi tutunmasına yardımcı oluyor. Nemlendiricinin tamamen emilmesini bekledikten sonra makyaja başlamak da kalıcılığı artıran önemli adımlardan biri.
PRİMER KULLANMAK DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA ÖNEMLİ
Makyaj bazı olarak bilinen primer, özellikle yaz aylarında makyajın kalıcılığını artıran en önemli ürünlerden biri. Cilt yüzeyini daha pürüzsüz hale getirirken gözenek görünümünü azaltıyor ve fondötenin daha eşit dağılmasını sağlıyor.
Özellikle gün içinde en fazla yağlanan alın, burun ve çene bölgesine uygulanacak matlaştırıcı özellikte bir primer, parlama sorununu önemli ölçüde azaltabiliyor. Böylece fondöten daha uzun süre ilk uygulandığı görünümünü koruyabiliyor.
AĞIR FONDÖTENLER YERİNE HAFİF FORMÜLLERİ TERCİH EDİN
Yaz sıcaklarında kalın yapılı fondötenler ciltte ağırlık hissi oluştururken terle birlikte daha kolay dağılabiliyor.
Bu nedenle ince yapılı fondötenler, BB kremler veya renkli nemlendiriciler sıcak havalarda çok daha konforlu bir kullanım sunuyor. Daha doğal görünen bu ürünler, cildin nefes almasına da yardımcı oluyor.
İNCE KATMANLAR HALİNDE UYGULAMA YAPIN
Makyajın daha kalıcı olması için fazla ürün kullanmak, sanılanın aksine ters etki yaratabiliyor.
Fondöteni ve kapatıcıyı ince katmanlar halinde uygulamak, ürünün cilde daha iyi sabitlenmesine yardımcı oluyor. Gerek duyulursa kapatıcılığı artırmak için ikinci ince katman eklemek, tek seferde yoğun ürün kullanmaktan daha başarılı sonuç veriyor.
TRANSPARAN PUDRA DOĞRU KULLANILDIĞINDA FARK YARATIYOR
Özellikle yağlı ve karma ciltlerde gün içinde oluşan parlama, makyajın kısa sürede bozulmuş görünmesine neden olabiliyor. İnce yapılı transparan pudralar, fazla yağı kontrol altına alarak fondötenin yerinden oynamasını azaltabiliyor.
Ancak burada en sık yapılan hata, pudrayı tüm yüze yoğun şekilde uygulamak. Bunun yerine yalnızca yağlanmaya eğilimli bölgelere hafif miktarda pudra kullanmak, hem daha doğal bir görünüm sağlıyor hem de cildin mat ama cansız görünmesini önlüyor.
SUYA DAYANIKLI ÜRÜNLER YAZIN HAYAT KURTARABİLİR
Maskara, eyeliner ve göz kalemi gibi göz çevresinde kullanılan ürünler, sıcak havalarda ilk bozulan makyaj malzemeleri arasında yer alıyor. Terleme, nem hatta gözlerin sulanması bile bu ürünlerin akmasına neden olabiliyor.
Suya ve tere dayanıklı formüller tercih etmek, özellikle açık havada geçirilen uzun günlerde göz makyajının akmasını büyük ölçüde engelleyebilir.
SABİTLEYİCİ SPREY SON DOKUNUŞU YAPIYOR
Makyaj tamamlandıktan sonra kullanılan sabitleyici sprey, ürünlerin cilt üzerinde daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle sıcak havalarda uzun saatler dışarıda kalacak kişiler için bu adım, makyajın dayanıklılığını artıran pratik çözümler arasında yer alıyor.
Sabitleyici spreyi makyajın son adımında, yüze belirli bir mesafeden uygulamak ve ürün tamamen kuruyana kadar cilde dokunmamak daha etkili sonuç veriyor.
YAĞ EMİCİ KAĞITLAR TAŞIYIN
Yüzde oluşan parlaklığı peçeteyle silmek, yalnızca fazla yağı değil fondöteni de kaldırabiliyor. Bunun yerine yağ emici kağıtlar kullanmak, ciltteki fazla sebumu makyajı bozmadan almanın en pratik yollarından biri.
Gerekli durumlarda yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelere az miktarda pudra uygulamak da makyajın gün boyu daha taze görünmesini sağlıyor.
YAZIN HAFİF VE SABİTLENEN ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN
Sıcak havalarda kat kat ürün kullanmak yerine cildin doğal görünümünü ön plana çıkaran hafif bir makyaj tercih etmek hem daha konforlu hem de daha kalıcı olabiliyor.
Yoğun kontür uygulamaları yerine hafif bir bronzer kullanabilirsiniz. Ancak allık ve far seçiminde yoğun nemli krem ürünler yerine; sıcak havalarda akma yapmayan, pudra bitişli ya da uzun süre kalıcılık vadeden (long-wear) sabitlenen formülleri tercih etmek çok daha iyi performans gösterecektir.
MAKYAJ KADAR GÜNEŞTEN KORUNMAK DA ÖNEMLİ
Yaz aylarında makyaj yaparken güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemek gerekiyor. Uzmanlar, makyaja başlamadan önce cilt tipine uygun, geniş spektrumlu ve en az SPF 30 içeren bir güneş koruyucu uygulanmasını öneriyor.
Güneş koruyucunun cilt tarafından tamamen emilmesini bekledikten sonra makyaja geçmek, cildi güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korurken ürünlerin cilde daha iyi tutunmasına da yardımcı oluyor.