MAKYAJIN KALICILIĞI CİLDİ DOĞRU HAZIRLAMAKLA BAŞLIYOR

Kalıcı bir makyajın ilk adımı, cildi doğru şekilde hazırlamaktan geçiyor. Temizlenmemiş ya da yeterince nemlendirilmemiş bir cilt üzerine uygulanan fondöten ve diğer ten ürünleri gün içinde çok daha hızlı bozulabiliyor.

Yaz aylarında ağır ve yağlı kremler yerine hafif yapılı, su bazlı ve hızlı emilen nemlendiriciler tercih etmek hem cildin ihtiyaç duyduğu nemi karşılıyor hem de makyajın cilde daha iyi tutunmasına yardımcı oluyor. Nemlendiricinin tamamen emilmesini bekledikten sonra makyaja başlamak da kalıcılığı artıran önemli adımlardan biri.