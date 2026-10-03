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        Haberler Yaşam Yıllardır ilgilendiği gibonlardan ayrılmamak için Kocaeli'den İzmir'e taşındı

        Yıllardır ilgilendiği gibonlardan ayrılmamak için Kocaeli'den İzmir'e taşındı

        Kocaeli'deki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 4 gibon, yıllardır bakımını üstlenen Tuğçe Nur Bostancı'dan ayrılmadı. Bostancı, hayvanlarla kurduğu bağı sürdürmek için Kocaeli'den İzmir'e taşınıp parkta çalışmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        'Gibon'ları bırakmadı, peşlerinden İzmir'e taşındı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 4 gibonun bakıcısı Tuğçe Nur Bostancı, uzun yıllar ilgilendiği hayvanlardan ayrılmamak için İzmir'e taşındı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki erkek Bruno ve 29 yaşındaki dişi Justine isimli beyaz elli gibonlar ile 24 yaşındaki Savannah ve 8 yaşındaki kızı Mula adlı siamang türü gibonlar, ağustos ayında kapanan özel hayvanat bahçesinden İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

        Uzun yıllar hayvanların bakımını üstlenen Tuğçe Nur Bostancı da bir süre önce gibonlardan ayrı kalmamak için Kocaeli'den İzmir'e taşındı.

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        Bostancı, yapılan görüşmelerin ardından parkta çalışmaya başladı.

        "İYİ Kİ HALA ONLARA BİRLİKTEYİM"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bostancı, hayvanlardan ayrılacağını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

        Uzun yıllardır bakımlarını yaptığı gibonlardan ayrı kalmak istemediğini ifade eden Bostancı, "Onların arkasından bakıp el sallayamazdım. İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri de onların adaptasyon süresini daha kolay hale getirmek için çalışıyordu. Yaptığımız görüşmelerin ardından ben de İzmir'e geldim. İyi ki geldim ve iyi ki hala onlarla birlikteyim." ifadelerini kullandı.

        Bostancı, hayvanlarla kurduğu bağın yıllar içinde güçlendiğini, karakterlerini, ruh hallerini, neşelerini, hüzünlerini bir bakışta anlayabildiğini dile getirdi.

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        Gibonların rutinlerine bağlı hayvanlar olduğunu aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

        "Yeni alan değişimi her canlı için stresli bir süreç. Güvendikleri bir insanın burada olması onlara daha iyi hissettirdi, huzur verdi. Zamanla hem ben hem de onlar yeni hayatımıza alıştık. İlişkimiz çok iyi. Birbirimizi gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. İzmir'e geldikleri ilk zamanlar şarkı söylemiyorlardı, daha sakinlerdi. Şimdi her sabah onların şarkılarını dinliyoruz. Bu, onların 'bu alan artık bizim yuvamız' demesinin şekli.

        Mutlular, neşeliler. Hayvanlar mutlu olduklarında hareketli ve iletişimleri daha güçlü. Keyifsiz olduklarında ise yalnız kalmak istiyorlar. Ben onlar için hayatımı değiştirdim, onların peşinden geldim. Aramızda büyük bir bağ var. Onlara karşı hissettiğim bağ cümlelerle tarif edilemez. Her dakika aklımdalar. Yağmur yağdığı zaman ne yaptıklarını düşünürüm. Şimşek çaktığı zaman korkup korkmadıklarını merak ederim. Sürekli onları düşünüyorum. Nasıl olduklarını sürekli merak ediyorum."

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        #izmir doğal yaşam parkı
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