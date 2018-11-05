Zamanımız değerli. Ve bu zamanı en verimli nasıl kullandığımız da başarımızı o denli etkiliyor. Bir güne kaç toplantı sığdırdığınızı düşünün. Günlük iş yaşamının telaşında kendimizi iyi hissetmeyi, bakımlı olmayı ve gireceğimiz ortama uyum sağlamayı öğreniyoruz. Mesela bir saç modeliyle hem işe hem toplantıya, sonra spora ve bir arkadaşımızın doğum günü partisine katılabiliyoruz. Kısacası katılacak etkinlikler çoğaldıkça başımızın çaresine bakmayı öğreniyoruz. Modası hiç geçmeyen hatta bu sezon daha sık görmeye başlayacağımız atkuyruğu bu ihtiyaca cevap veriyor. Gündüz sıkı ve düzenli taranmış bir atkuyruğu modeliyle iş toplantısına katılırken, akşam spora giderken biraz daha esnek bıraktığımız saçlarımızı daha rahat kullanabiliyoruz. Davet ya da partilerdeyse tepesi hafif kabartılmış ve mümkünse uçları dalgalandırılmış bir atkuyruğu hayatımızı kurtarıyor. Her dönem kadınların kullandığı atkuyruğunun daha cesur modellerini bu sezon göreceğiz. Ancak siz yine de klasik görünümden yanaysanız ve fazla zaman harcamak istemiyorsanız, aşağıdaki birkaç dakikanızı alacak modelleri seçebilirsiniz.

KENDİNDEN EMİN SAÇLAR

Saçın tepesinden sıkıca tutturulmuş bir atkuyruğu için güzel bir tarama yapmak gerekiyor. Kullanacağınız tokanın saçınızın rengine uygun sade görünümlü lastiklerden olmasına özen gösterin ve asla plastik toka kullanmayın.

GÜÇLÜ ETKİ

Saçlarınızı tarayın ve ortadan ikiye ayırın. Enseye yakın atkuyruğunuzu yapın. Atkuyruğunun çok sıkı ya da çok gevşek olmamasına özen gösterin.

ÖRGÜDEN VAZGEÇEMEYENLERE

Saçlarınız uzunsa başınızın üzerinden sıkıca öreceğiniz saçları ensede bitirip atkuyruğu yapabilir ya da saçınızın tepesini düz bırakıp enseden aşağıdaki saçları 2 sıra örgüyle atkuyruğu yapabilirsiniz. Örgüde iyi olduğunuzu düşünüyorsanız saçların yanından başlayan örgülerle atkuyruğunuzu süsleyebilirsiniz.

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