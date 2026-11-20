ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve bir şapkayı yutmasının ardından tedavi altına alınan meşhur su aygırı Fiona, hayatını kaybetti.

Cincinnati Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, Fiona'nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Fiona'nın geçen hafta yaşam alanına düşen bir şapkayı yutmasının ardından tedavi altına alındığı ancak yaşamına devam edemediği ifade edildi.

Prematüre olarak dünyaya gelen Fiona, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

*Görseller AP tarafından servis edilmiştir.