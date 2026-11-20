Hayvanat bahçesinde şapka yutan fenomen su aygırı öldü
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve prematüre doğumunun ardından sosyal medyada ün kazanan su aygırı Fiona, yaşam alanına düşen şapkayı yutmasının ardından hayatını kaybetti
Giriş: 20 Kasım 2026 - 09:44 Güncelleme:
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve bir şapkayı yutmasının ardından tedavi altına alınan meşhur su aygırı Fiona, hayatını kaybetti.
Cincinnati Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, Fiona'nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.
Fiona'nın geçen hafta yaşam alanına düşen bir şapkayı yutmasının ardından tedavi altına alındığı ancak yaşamına devam edemediği ifade edildi.
Prematüre olarak dünyaya gelen Fiona, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
*Görseller AP tarafından servis edilmiştir.
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